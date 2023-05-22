Всегда сажайте рядом с луком, капустой и картошкой эти цветы: болезней и вредителей не увидите

Календула или, как ее называют в народе, ноготки – одно из самых неприхотливых растений. Цветет яркими оранжевыми цветами и не требует никакого ухода.
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Вместе с тем, посадив календулу у себя в огороде, вы избавите культуры от многих вредителей и болезней.
Размещение ноготков возле капусты, лука, картошки, в цветниках предотвращает развитие мозаики, вызываемой вирусами, многие грибковые инфекции (фузариоз, «черная ножка»).
Календула гонит из почвы нематод, не дает бабочкам-белянкам откладывать яйца на капустные листья, отпугивает луковую муху, колорадского жука.
Источник: Telegram-канал «Огородум».
Календула. Фото: Global Look Press