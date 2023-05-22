Опасны для детей: этим вещам не место в детской - уберите немедленно!

Есть вещи и предметы, которым не место в детской. Не все родители, к сожалению, это знают, а меж тем правила безопасности в доме никто не отменял, каким бы сознательным и послушным ни был ребенок.

Итак, срочно проинспектируйте детскую на наличие острых и режущих предметов. Это не обязательно кухонные ножи. Опасность в себе таят ножницы, иглы, спицы – предметы рукоделия со временем перестают восприниматься как угроза. Меж тем, беспечно к ним относиться нельзя.

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Лекарства и химикаты ни в коем случае не должны храниться в детской. Это понятно всем, но ведь родители могут просто закрутиться и оставить аптечку или каки-то препарат на столе у ребенка совершенно случайно.

Электроприборы и провода со свободным доступом к розеткам могут подстегнуть любопытство малыша – а что может быть сильнее, чем детский интерес? Даже родительскими предостережениями можно чуть-чуть пренебречь, да и никто не узнает. Может быть. Но лучше не проверяйте выдержку своего ребенка, а уберите все связанное с электричеством подальше.

Опасные игрушки лучше убирать сразу, как только вы ими поиграли. Это мелкие фигурки или предметы их аллергенных материалов.

Комнатные растения тоже табу для детской, ведь растущий организм может отреагировать аллергией на присутствие цветочного горшка. Если уж совсем не можете без зелени, посадите съедобную: петрушку, базилик, укроп, салат – безопасно и полезно, если чадо захочет попробовать листочки на вкус.

По материалам сайта Белновости