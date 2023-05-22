Урожая не дождетесь: ни в коем случае не делайте это с репчатым луком!

На старте нового дачного сезона опытные садоводы уже распланировали свои дела: когда высаживать рассаду, какую первую подкормку давать, чем поливать и что лучше совсем не делать с этими овощами или ягодами. Однако, не каждый садовод знает, как получить богатый урожай крупного репчатого лука без каких-то подкормок.

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Дело в том, что многие дачники беспечно срывают луковые перья, не задумываясь о последствиях. Между тем, мудрые и опытные говорят, что лишая овощ зелени, вы лишаете его силы и размера. Каждое перо соответствует слою луковицы. Чем меньше вершков у него остается, тем мельче корешок у растения под землей. И по осени репки дачнику просто не видать.

Совет: если вы садите лук на репку, то ни в коем случае не обрывайте у него перья в течение лета. А для зелени высаживайте севок отдельной грядкой.

По материалам сайта Белновости