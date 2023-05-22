Названо чудо-средство для стирки: кухонные полотенца заблестят от этой таблетки

Жир, гарь, пятна и другие «прелести» кухонного быта – этим богаты полотенца и прихватки, которые являются незаменимыми помощниками хозяйки. Отстирывать такое – тот еще квест. И в ход идут как дорогие, так и дешевые средства. Однако раскрыт секрет, как легко и без лишних трат привести в порядок кухонный текстиль.

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Хитрые хозяйки давно используют для стирки таблетку для посудомоечной машины. Подойдет любая, которой вы пользуетесь ежедневно. Ее нужно растворить в теплой воде, замочить полотенца на час-другой, после чего постирать привычным способом.

По материалам сайта Pensnews