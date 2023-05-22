Названа идеальная подкормка для капусты: попрет как шальная, кочаны огромные - не поднять

Опытные садоводы знают, что капусту нужно подкармливать весь сезон. Только тогда гарантированы богатый урожай и огромные кочаны, которые не поднять. Идеальнее всего использовать дрожжи, обычные кулинарные, что продаются в любом супермаркете. Ведь в них содержится масса питательных веществ: азот, фосфор, калий, магний, железо и другие микроэлементы. К тому же, они выделяют углекислый газ, стимулирующий фотосинтез.

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Приготовить подкормку для капусты на дрожжах очень просто, справится даже новичок. Возьмите пакетик дрожжей (10 гр) и 50 гр сахара. Сухие ингредиенты сначала смешайте в теплой воде (не более 30 градусов Цельсия), как следует растворите, оставьте бродить на 2-3 часа. Когда раствор приготовится, разведите его 1:5 водой и поливайте под кустик или опрыскайте листья. Таких подкормок за сезон может быть от 2 до 4.

По материалам сайта «Белновости»