Замаскируют даже глубокие морщины, сделают лицо молодым и свежим: лучшие тональные кремы для зрелых женщин

Чем старше становится женщина, тем более высокие требования предъявляет она к косметике. Тональный крем должен не просто матировать кожу, но и решать целый ряд проблем - маскировать морщины, выравнивать кожу лица, делая его моложе и свежее на вид.

Не все тональные кремы справляются с этой миссией. Но есть ряд брендов, продукция которых делает невозможное.

Дамам в зрелом возрасте стоит присмотреться к увлажняющему тональному крему Alliance Perfect от L'Oreal Paris. Он отлично выравнивает тон кожи, а гиалуроновая кислота в его составе отлично ухаживает за лицом. Не менее эффективным считается средство Double Wear Stay-In-Place Makeup от Estee Lauder.

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