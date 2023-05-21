Рухнут на дно: эксперт спрогнозировал крах основных валют евро и доллара - ждите конца мая

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев дал по-настоящему ошеломляющий прогноз курса валют.
По мнению эксперта, доллар и евро в ближайшее время фактически рухнут до цифр, которые они давно не показывали. В противовес другим аналитикам, предвещающим, что доллар будет торговаться в районе 80 рублей, а евро - 90, Артем Деев дает несколько другой прогноз.
В его версии, доллар будет стоить порядка 73 рублей, а евро - 82. Причем, произойдет это уже довольно скоро, в конце мая.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Не будем забывать, что в банковском секторе США зреет кризис, страна встала на грань технического дефолта. В Европе высока вероятность наступления рецессии, а также в среднесрочной перспективе Евросоюз может попасть в сильную зависимость от китайского капитала в плане развития возобновляемых источников энергии. Так что, думаю, до конца мая мы можем увидеть коррекцию нашей нацвалюты — доллар по 73 рубля, евро по 82 рубля», - отметил руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.
По материалам NEWS.ru.