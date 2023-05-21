Рухнут на дно: эксперт спрогнозировал крах основных валют евро и доллара - ждите конца мая

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев дал по-настоящему ошеломляющий прогноз курса валют.

По мнению эксперта, доллар и евро в ближайшее время фактически рухнут до цифр, которые они давно не показывали. В противовес другим аналитикам, предвещающим, что доллар будет торговаться в районе 80 рублей, а евро - 90, Артем Деев дает несколько другой прогноз.

В его версии, доллар будет стоить порядка 73 рублей, а евро - 82. Причем, произойдет это уже довольно скоро, в конце мая.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».