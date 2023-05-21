Как придать свежий вид одежде без стирки: будет сиять, а от запаха пота не останется следа – раскрываем секрет

Бывают ситуации, когда одежду нужно слегка подсвежить. Например, по причине того, что она стала пахнуть потом. Но при этом внешне наряд остается чистым и вполне еще носибельным.

Многие не очень хотят отправлять вещь в стиральную машинку. И правильно делают. Так и ресурсы тратятся, и вещь быстрее изнашивается из-за частых стирок.

Одежду, которую нужно привести в нормальное, свежее состоянии, вместо стиральной машинки можно отправить в другой агрегат.

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