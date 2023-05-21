Как придать свежий вид одежде без стирки: будет сиять, а от запаха пота не останется следа – раскрываем секрет

Бывают ситуации, когда одежду нужно слегка подсвежить. Например, по причине того, что она стала пахнуть потом. Но при этом внешне наряд остается чистым и вполне еще носибельным.
Многие не очень хотят отправлять вещь в стиральную машинку. И правильно делают. Так и ресурсы тратятся, и вещь быстрее изнашивается из-за частых стирок.
Одежду, которую нужно привести в нормальное, свежее состоянии, вместо стиральной машинки можно отправить в другой агрегат.
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Речь идет о холодильнике, точнее, его морозильной камере. Вещи, которые стали неприятно пахнуть, нужно положить в полиэтиленовый пакет, а затем отправить в морозилку на два - два с половиной часа.
После такой манипуляции вещи будут свежими на вид, а от плохого запаха не останется и следа.
По материалам belnovosti.by.