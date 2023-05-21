Для чего кладут лавровый лист в карман: носите и не вытаскивайте

Лавровый лист используется не только в качестве специи, без которой не обходится практически ни одно блюдо.

Лаврушке приписывают и некую магическую силу. Ведь не зря же лавровый лист считается символом успеха и богатства и венки из него украшали головы победителей и правителей.

Примета о том, что лавровый лист приносит удачу, счастье и прибыль существует и по сей день.

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