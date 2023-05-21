Как избавиться от одуванчиков на даче спринцеванием — вмиг почернеют, больше не вырастут

Дачники просто воют от одуванчиков на даче — этот сорняк не так-то просто вывести с сада и огорода. Только опытные садоводы знают, как справиться с этим растением так, чтобы одуванчики больше не росли. Есть проверенный способ. Не знали — попробуйте. Действует на все сто.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Вывести сорняк нужно до того, как появятся белые шапочки с парашютами. Иначе семена опять разлетятся по всему дачному участку. Сначала нужно скосить желтые цветы. Затем потребуется раствор соляной кислоты, перчатки и спринцовка. Надеваем перчатки и с помощью спринцовки обрабатываем одуванчики на дачном участке. Они тут же почернеют и засохнут с корнями. Важно не попасть на другие культуры. И обрабатывать сорняки крайне аккуратно.

По материалам teplogalaxy.ru