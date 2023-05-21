Как обезопасить себя от клещей на даче — вредители сами отскочат на километр

Многие готовы упасть в обморок, как только подцепят в лесу или на даче клеща. И все потому что за этим последует обязательный поход в больницу, чтобы установить, был ли паразит разносчиком инфекции.

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Оказывается, есть простой способ защитить себя от этих назойливых насекомых. Клещи сами отпрыгнут на километр и даже не подумают приближаться. И все благодаря эфирному маслу. Можно использовать средство на основе лаванды, лимонника, эвкалипта и болотной мяты.

Клещи не переносят запаха эфирных масел, поэтому чем настойчивей аромат, тем лучше. Несколько капель этого средства можно нанести на тело вместе с кремом.

По материалам lpu4.ru