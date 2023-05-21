Рассыпчатая, нежная на вкус: как приготовить идеальную гречку – раскрываем секрет любимого гарнира

Гречневая каша. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит доводить блюда до совершенства.

Гречка - один из самых популярных гарниров. Однако не всем удается приготовить ее идеально - нежной на вкус и рассыпчатой.

А секрет всего навсего в том, чтобы соблюдать правильное соотношение количества крупы и объема воды, в которой она варится.

Как правило, на одну часть крупы берут две части воды. Но можно использовать и другой метод, известный еще с давних времен.

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Гречку хорошо промывают проточной водой, засыпают в кастрюлю, а затем заливают водой. Объем жидкости должен быть на две фаланги пальца выше уровня гречки. Именно такого количества воды достаточно, чтобы сварить рассыпчатую кашу.

По материалам belnovosti.by

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