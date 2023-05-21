Посадили картофель — тут же сделайте эту манипуляцию: урожай осенью будет двойной

Дачники поделились советом, как получить двойной урожай картофеля. Оказывается, далеко не все об этом знают. Действовать нужно сразу же после посадки этой культуры в огороде. И речь идет именно о поливе картофеля.

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Деревенские бабушки предупредили, что полив необходим как после посадки картофеля, так и на протяжении всего роста этой культуры на огороде.

К примеру, рыхлый песчаный грунт нужно регулярно орошать, особенно в засушливый период.

Однако независимо от качества земли, есть три этапа в жизни картофеля, когда полив обязателен. В момент цветения, формирования и созревания клубней. В это время нужно внимательно следить за тем, чтобы почва не пересыхала.

По материалам belnovosti.by