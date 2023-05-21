Что посадить в лунки рядом с огурцами: растут бешеными темпами — поливаем рано утром

Далеко не все растения могут ужиться на одной грядке. Однако огурцы попрут бешеными темпами, если в лунках рядом посадить любые бобовые культуры. Овощи будете собирать тазами, хоть в банки закатывай. Достаточно только поливать, можно обойтись и без подкормки.

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Для этого отлично подойдет фасоль или горох. Все потому что в их корнях живут бактерии за счет которых, огурцы снабжаются азотом. Таким образом, овощи прут как на дрожжах. Урожай будет богатым на зависть соседям. Свое дело тут сделает и полив. За орошением нужно следить отдельно. Особенно в засушливые дни.

По материалам belnovosti.by