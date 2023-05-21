Как удобрять помидоры в грунте — томаты будут размером с кулак, мясистые: собирали ведрами

Опытные садоводы поделились советом, как получить двойной урожай помидоров — многое зависит от удобрения. Особенно после посадки томатов в грунт. Ни в коем случае нельзя тут же орошать слабые ростки. Нужно подождать 2-3 недели, пока помидоры дадут крепкий корень. Тогда даже в засушливую погоду помидоры смогут получать питательные вещества из почвы. Если правильно удобрять томаты, то урожай будет богатым — сами помидоры размером с кулак и мясистые.

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Кстати, в начале цветения необходимо отменить все азотные удобрения. Потому что они стимулируют наращивание зеленой массы. Для того, чтобы плодов было много, пригодится именно калий.

Так, идеальной подкормкой для томатов будет раствор гумата калия. На 10 литров воды нужно взять 1 ст. ложку жидкого средства. Тщательно перемешать и полить этим составом все корешки. На одно растение потребуется литр этой подкормки.

По материалам lifehacker.ru