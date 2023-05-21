Как поливать клубнику в период цветения — ягоды будут с грецкий орех: технология орошения

Соседи просто позеленеют от зависти, увидев богатый урожай клубники на грядках в вашем саду. Добиться такого эффекта можно даже при не самых благоприятных погодных условиях. Главное — соблюдать технику орошения. Тогда ягоды будут крупными, почти с грецкий орех, и сладкими — медовыми на вкус. Клубники будет столько, что придется собирать ведрами.

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Поливать клубнику в период цветения желательно каждые 3-4 дня. На участок в 5 м² нужно брать примерно 100 литров воды. Лейте жидкость под корень растения, а не сверху. Чтобы капли не попадали на цветы. Соблюдайте эти правила полива, и клубника будет сладкой.

По материалам tut-news.ru