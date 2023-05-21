Как избавиться от муравейников на дачном участке за 5 дней — муравьи сбегут сами от голода

Устали бороться с дачными муравейниками на огороде — есть простой проверенный способ: выжить надоедливых вредителей можно и без химических паров. Для это потребуется самое обычное варенье. Оголодавшие муравьи сами сбегут с дачи, бросившись в лес. А их муравейники можно будет спокойно убрать с участка.

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Берем стакан варенья и ведро воды. Тщательно перемешаем ингредиенты и обильно поливаем этим раствором все муравейники на даче.

После такой обработки начнет образовываться дрожжевой грибок, который быстро испортит все запасы муравьев. Оставшиеся без пищи вредители тут же оставят свои муравейники и бросятся на соседние участки или в лес. На это уйдет всего несколько дней.

По материалам forumdach.ru