Один пшик, и тля исчезнет навсегда: копеечное средство спасет ваш урожай – эффективность на высшем уровне

Тля - самый пакостный дачный вредитель. Она не дает урожаю ни малейшего шанса, поэтому так важно уничтожать ее безвозвратно.

Особенно от тли страдает смородина. Чтобы уберечь будущие ягоды, нужно использовать средство, которое есть в аптечке.

Это - нашатырный спирт, главная гроза тли.

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