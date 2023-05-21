Один пшик, и тля исчезнет навсегда: копеечное средство спасет ваш урожай – эффективность на высшем уровне

Тля - самый пакостный дачный вредитель. Она не дает урожаю ни малейшего шанса, поэтому так важно уничтожать ее безвозвратно.
Особенно от тли страдает смородина. Чтобы уберечь будущие ягоды, нужно использовать средство, которое есть в аптечке.
Это - нашатырный спирт, главная гроза тли.
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Сорок миллилитров нашатырного спирта нужно развести в десяти литрах воды, а затем добавить 100 граммов хозяйственного мыла. Полученным раствором нужно сразу же опрыскать кусты, следя за тем, чтобы он коснулся каждого листика. Тля от таких действий исчезнет безвозвратно.
По материалам belnovosti.by.