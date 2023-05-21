Неожиданно: яйца нельзя хранить в дверце холодильника, и вот почему

Дверца холодильника считается для многих привычным местом для хранения яиц, однако на деле это худший из вариантов. Перекладывая продукт из картонной упаковки, мы не видим срока годности, но даже не это главный минус.

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Все дело в температуре. Яйца любят прохладу и в таком месте медленнее портятся. Дверца холодильника с лотком, хотя и выглядит эстетично, но не отвечает этому требованию.

Именно поэтому идеальной локацией для хранения яиц считаются сами полки холодильника — там они точно не испортятся раньше срока, пишет Mashed.

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