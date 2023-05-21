Готовим аппетитную закуску из остатков пюре — настоящий картофельный шедевр, точно захочется еще

Аппетитная закуска из остатков картофельного пюре наделала много шума в соцсетях. Ее отменный, схожий с чипсами вкус и легкость в приготовлении точно достойны того, чтобы повторить рецепт.

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Потребуются полстакана пюре, чашка вареного риса, полчашки тертого сыра, одна треть стакана творога и пол чайной ложки соли. Руками или блендером смешиваем ингредиенты — должна получиться достаточно вязкая не очень жидкая масса. Из нее нужно скатать шарики.

Выложите их на застеленный пергаментом противень и отправьте в духовку на 15 минут — золотистый цвет «сообщит» о готовности.

По истечении времени не спешите убирать шарики — так велик риск содрать аппетитную корочку. Лучше подождите пять минут, после чего смело соберите «урожай». Готово!

По материалам Mashed