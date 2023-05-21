Всегда бросайте в машинку пару посудных губок: не верится, но вещи реально чище

Поролоновые посудные губки может стать незаменимыми помощницами при стирке. На себя они заберут всю шерсть, все волосы, все ворсинки и прочий мелкий мусор, который плохо вымывается во время процесса стирки в автомате.

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Часто владельцы домашних питомцев просто смиряются с тем, что их одежда пронизана шерстью, не надеясь на позитивный исход стирки. Однако губки решат эту проблему раз и навсегда.

Рекомендуется перед стиркой оторвать абразивную часть с губок. А потом достать их сразу после стирки, не включая процесс полоскания и отжима.

И только после этого прополоскать и отжать вещи. Так вы избежите проблем с расслаиванием губок на частицы. И сможете получить великолепный результат. С тем же успехом можно стирать вещи с обычной мочалкой, силиконовой губкой или полиэтиленовым прозрачным пакетом, они тоже выполняют роли мусоросборников.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»