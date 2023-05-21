Хватит чистить унитаз ершиком: как за 9 минут отмыть его от желтизны и минерального камня

Недорогой и очень эффективный состав поможет отмыть даже самый загрязненный унитаз. С этим народным средством вы избавитесь и от мочевого камня, и от известковых отложений.

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Возьмите столовую ложку любого стирального порошка, столовую ложку лимонной кислоты, 2 столовые ложки аммиака, 2 столовые ложки глицерина, хорошенько все смешайте. Должна получиться пышная чистящая масса.

Нанесите ее на поверхность унитаза при помощи посудой губки, оставьте на 20 минут. После этого еще раз пройдитесь губкой и смойте водой. Унитаз будет просто сиять!

Источник: дзен-канал «Екатерина Алексеева»