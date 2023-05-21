Просто поливайте грядки этим копеечным средством: урожай будет отменным – продается в любой аптеке

Немногие дачники знают, что для получения высокого урожая овощей растения можно и нужно стимулировать с помощью янтарной кислоты.

Это копеечное средство можно купить практически в любой аптеке, пользу оно принесет неоценимую.

Янтарная кислота помогает корням усваивать питательные вещества в несколько раз лучше.

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