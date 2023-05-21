Просто поливайте грядки этим копеечным средством: урожай будет отменным – продается в любой аптеке

Немногие дачники знают, что для получения высокого урожая овощей растения можно и нужно стимулировать с помощью янтарной кислоты.
Это копеечное средство можно купить практически в любой аптеке, пользу оно принесет неоценимую.
Янтарная кислота помогает корням усваивать питательные вещества в несколько раз лучше.
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Готовят раствор для подкормки из расчета один литр воды на один грамм янтарной кислоты. Затем, предварительно увлажнив грядки, нужно пролить их янтарным раствором.
Увлекаться таким поливом не следует, во всем нужно соблюдать меру. Достаточно провести две-три подкормки на первом этапе роста растений и столько же на последующих.
По материалам belnovosti.by