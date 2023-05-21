Эти страшные цифры: что будет с курсом рубля на новой неделе мая – от таких прогнозов становится жутко

За три месяца весны рубль заметно сдал позиции. Доллар вырос на 6,51 процент, до 79,87 рубля, курс евро увеличился на 8,43 процента и составил 86,14 рубля, курс юаня вырос на 5,40 процентов и составил 11,36 рубля.

Цифры, конечно, не самые приятные. И иногда от прогнозов аналитиков становится немного жутко. Но сейчас финансисты говорят о том, что рубль, скорее всего, в ближайшие дни мая будет балансировать вокруг отметки 80 рублей за доллар.

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