Эти вещи выдадут в женщине плохой вкус — удешевят образ, даже если стоят дорого

Правильно подобранные аксессуары способны творить чудеса. Благодаря им можно скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства и дать новую жизнь надоевшему образу. Но не любая цацка способна на такие метаморфозы. Есть аксессуары, которые дешевят образ, даже если стоят целое состояние. О них и рассказали стилисты.

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По словам имиджмейкера и основателя «Школы стиля» Полли Рыжовой, главные враги стиля — это вычурные аксессуары. Они выдают в женщине плохой вкус и обращают на себя неправильное внимание.

Именно поэтому стилист советует избавиться от ярких и привлекательных глазу страз, пайеток, вычурных цветов и аксессуаров с множеством деталей.

Лаконичные базовые вещи — вот то, что точно будет смотреться выигрышно. К ним относятся, например, очки в лаконичной оправе, кожаный ремень и держащая форму сумка с минимальным количеством фурнитуры.

По материалам портала «А теперь внимание!»