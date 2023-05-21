Эти действия изнашивают постельное белье с бешеной скоростью — как делать ни в коем случае нельзя

Неправильный уход изнашивает постельное белье в разы быстрее — портится ткань, тускнеет цвет, в итоге любимый комплект летит в мусорку. Рассказываем об ошибках, которые хозяйки при стирке постельного набора допускают чаще всего — так делать ни в коем случае нельзя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стирать постель вместе с вещами строго не рекомендуется, так как каждый из этих видов требует конкретного режима. Трение в машине разных тканей поспособствует их износу, а пуговицы и прочая фурнитура повредит материал простыней и пододеяльников.

Еще один фактор, который неминуемо испортит белье — это сильный режим. По этой причине стирать нужно в той интенсивности, как того рекомендуют производители, или на более щадящем варианте. Мало того, не стоит загружать машинку до отказа — в ней должно оставаться свободное пространство, достаточное для ополаскивания.

И третий момент, о котором стоит помнить, это правильная сушка. Ярким изделиям противопоказана сушка под открытым солнцем, иначе ткань быстро потеряет свой вид. А гладить белье нужно еще во влажном состоянии — с таким уходом оно точно прослужит не один год.

По материалам belnovosti.by