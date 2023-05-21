Как любую сковороду сделать антипригарной: берем соль и масло – эффект тефлона

Даже самая старая и самая дешевая сковорода будет работать не хуже дорогой с антипригарным покрытием благодаря простому лайфхаку.

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Возьмите соль, покройте ей все дно сковороды (примерно стакан). Прогревайте ее на плите до тех пор, пока соль не начнет менять свой цвет. Уйдет на это около 15 минут.

Затем высыпьте соль и налейте в сковороду растительное масло, чтобы оно тоже покрывало дно. Прогревайте также минут 15, периодически поворачивая сковороду, чтобы масло обрабатывало все стенки сковороды.

Далее масло вылейте и протрите внутри сухой салфеткой. Теперь в этой сковороде можно готовить без жира!

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»