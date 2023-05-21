Просто киньте чайный пакетик в унитаз – все пятна испарятся: горничная из Парижа подсказала

Французские хозяйки активно используют пакетики с чаем для очищения посуды и сантехники. Например, вместо химических моющих средств они берут использованную заварку и отмывают ей тарелки, чашки и кастрюли.

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Если есть нагар, то применяют свежие пакетики с чаем и замачивают их на ночь. Утром все легко смывается.

Также чайными пакетиками можно отмыть наслоения на унитазе. Разместите их на загрязненных местах на ночь. Утром выкиньте в мусорное ведро (не смывайте) и промойте ершиком. Пятна исчезнут.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»