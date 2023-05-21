За 1 минуту делаем подоконник чистейшим: даже при покупке он не был таким белым – ложечка средства

Любители попить с утра кофе у окошка, а также цветоводы ненавидят мыть подоконник. А все потому, что на его поверхности от кофе, чая и полива растений образовываются трудновыводимые пятна.

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Да и если просто запустить пластик и долго не смывать обычную пыль, он станет серым. Оттереть такой налет совсем непросто. Но только не с этим народным средством.

Возьмите примерно в равных пропорциях соду, перекись водорода и зубную пасту, смешайте. Нанесите буквально чайную ложку состава на посудную губку и с легкостью отмойте ваш подоконник. Он будет блестеть как новенький!

Источник: Telegram-канал «Горничная»