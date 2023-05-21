Какой вид лука изгоняет тлю и слизней с огорода: одна грядочка спасет все посадки от вредителей

Многие огородники знают, что обычный лук желательно садить возле грядок с морковью. Эта культура облает запахом, который ненавидит морковная муха, рядом она селиться не будет.
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Также этот вредитель терпеть не может ароматов шалфея лекарственного и розмарина. Это тоже полезное соседство для моркови.
Ну а шнитт-лук избавит любые насаждения (не только морковку) от таких вредителей как тля и слизни.
Размещайте эту культуру по участку, и вы увидите, что урожайность ваших овощей фруктов станет намного выше.
Источник: Telegram-канал «Огородум».