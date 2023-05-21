Просто спустите воду и все уйдет! Какой трюк очистит ваш унитаз мгновенно – вы засмеетесь

Часто чистке колена унитаза мешает вода, которая в нем задерживается. В разбавленном виде средства работают неэффективно. Так что же делать с налетом, который неизменно там образовывается?

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Возьмите обычный ершик и проталкивающими движениями подвигайте им вниз в колене. Вы увидите, как вода быстро уйдет в канализацию.

После этого нанесите на поверхность унитаза ваше любимое средство для чистки сантехники, оставьте минут на 20 (читайте упаковку). Далее с легкостью пройдитесь ершиком вновь и спустите воду. Все очистится моментально!

Источник: официальный YouTube канал «Лайфхаки от Нечетова»