Как реанимировать засохшее печенье: будет словно из печи – нежное и мягкое

Каждая хозяйка хоть раз в жизни забывала закрыть упаковку с печеньем. В итоге выпечка быстро засыхала и становилась непригодной для употребления в пищу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Конечно, такой десерт можно скормить собаке, но не стоит торопиться. Засохшее печенье можно быстро реанимировать.

Разложите печенье по противню, застелив его фольгой или пергаментом, чуть сбрызните водой и поставьте в горячую духовку на 5-10 минут. Спустя это время доставайте свежую и ароматную выпечку.

Источник: дзен-канал TECHNOTION