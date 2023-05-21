Как убрать пыль с мебели раз и навсегда: две капли аптечного средства – и никаких хлопот!

С пылью на мебели и бытовой технике можно бороться хоть каждый день. Она будет появляться вновь и вновь. Неужели не жалко своего времени на это?

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Если вы не хотите растрачивать свою жизнь на бытовуху, воспользуйтесь нашим лайфхаком.

В небольшой тазик с теплой водой вылейте пару капель глицерина, прополоскайте в этом растворе тряпочку и протрите ей все поверхности, которые хотите защитить от пыли. Вы увидите, что она будет оставаться чистой гораздо дольше.

А чтобы никогда не увидеть пыль на своей мебели, периодически повторяйте эту процедуру.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».