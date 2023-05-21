Как легко убрать нагар с кастрюли без замачивания: ложка соды и небольшая хитрость

Не стоит расстраиваться из-за нагара в кастрюле. С новым лайфхаком с содой вы легко с ним справитесь, а ваша посуда будет блестеть будто только что из магазина.

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Для этого метода понадобится максимально бюджетное средство для кухни – сода пищевая.

Возьмите ее столовую ложку, насыпьте в кастрюлю с нагаром, накапайте немного моющего средства и налейте воды.

Прокипятите этот состав на плите минут 10, а потом просто пройдитесь губкой. Все смоется моментально и без усилий!

Источник: Telegram-канал «Женские советы».