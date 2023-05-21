Как вернуть черной одежде яркий цвет и выполоскать весь порошок: кладем ложку перца в машинку

Черная одежда очень практична и универсальна – ее можно надевать в любой ситуации. Она подходит для любого случая.

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Однако она имеет серьезный недостаток – быстро теряет свой яркий цвет, превращаясь в унылую серость. К тому же из нее не всегда выполаскивается порошок после стирки, оставляя белые разводы на ткани.

Чтобы предотвратить это и вернуть черным вещам былой цвет, после каждой стирки, выставляйте на машинке режим полоскания и кладите в отсек для моющих средств чайную ложку черного перца. После такого перцового полоскания одежда вновь станет как новая!

Источник: дзен-канал TECHNOTION