Уничтожение долларов началось: стоит подумать о других способах сбережения средств

Многие россияне привыкли откладывать с зарплаты и приобретать доллары. И это было вполне резонно – американская валюта только и делала, что росла в цене, ее надежность не вызывала сомнений.

Однако не так давно Россия заявила о дедолоризации страны, введя определенные экономические ограничения с оборотом данной валюты.

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Теперь же позицию РФ стали поддерживать и другие страны. Не исключено, что уничтожение доллара в экономике ряда государств будет массовым, что приведет к определенной степени уничтожения валюты на их территориях.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, дедолларизация мировой экономики уже идет, об этом он заявил в ходе выступления на XXXI Ассамблее совета по внешней и оборонной политике.

«Дедолларизация началась, причем как на практике, так и в концептуальных выступлениях. В рамках БРИКС Бразилия уже предложила всерьез рассмотреть на предстоящем в августе саммите задачи ограждения финансовых расчетов в рамках этого объединения», - сказал Лавров.

Источник: 1prime.ru.