Умер муж Дианы Гурцкой, замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко: трагедия произошла в самолете

Заместитель главы Минобрнауки России Петр Кучеренко умер 20 мая. Как сообщили в КП со ссылкой на ведомство, ему стало плохо в самолете во время возвращения с Кубы, где он был в командировке.

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Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных вод, однако спасти Петра Кучеренко не удалось.

Петр Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой с 2005 года. Вместе они воспитывали сына Константина. Также с супругой он занимался благотворительностью, создав Фонд помощи незрячим детям «По зову сердца». Мужу знаменитой артистки было всего 46 лет.

Сайт Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования близким покойного Петра Кучеренко.