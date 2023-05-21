Почему турецкие хозяйки всегда наливают уксус при стирке: вы не узнаете свое белье

Уксус. Фото: соцсети

Вещи станут будто бы новее.

Турецкие хозяйки не любят лишний раз использовать химию в быту и стараются применять старые проверенные методы поддержания чистоты вещей.

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Например, при стирке они всегда используют 9%-ный столовый уксус. Он отлично освежает белье, естественным образом отбеливая.

Кроме того, уксус устраняет неприятные запахи, усиливает свойства стирального порошка, избавляет машинку-автомат от грибков и бактерий.

Разведите стакан уксуса в воде и замочите вещи в этом растворе. Затем постирайте в стиральной машинке на необходимом для ваших вещей режиме. Белье будет выглядеть, словно только что из магазина!

Источник: дзен-канал «Пишет Надя Поднебесная»

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