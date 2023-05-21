После одной обработки тля осыпалась и больше не беспокоит: эффективный народный метод

Тля доставляет немало хлопот огородникам и садоводам. Порой кажется, что избавиться от нее невозможно.

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Не унывайте! Попробуйте этот народный метод, который многие считают одним из самых эффективных в борьбе с тлей.

Подготовьте обычное хозяйственное мыло и сорную траву с ярко выраженным запахом, идеально подойдет чистотел.

Залейте чистотел 2 литрами воды и отправьте на плиту, чтобы все хорошенько прокипело. Процедите и добавьте 200 граммов натертого мыла. Полученный концентрат разведите 20 литрами воды.