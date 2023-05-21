Не радуйтесь понижению доллара: курс американской валюты на самом деле повышается

Последние торги Мосбиржи завершились снижением курса доллара на 22 копейки. К закрытию американская валюта стоила 80 рублей.
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Кое-кто стал потирать руки, радуясь, что рубль восторжествовал. Однако пока хлопать в ладоши рано. Это всего лишь отклонение от стабильного поведения доллара, который на самом деле за неделю больше прибавил, чем потерял.
Доллар за неделю вырос на 2,08 рубля, понятно, что на фоне 22 копеек эта цифра выглядит гораздо более внушительно. Евро, к слову, тоже хорошо поднялся в курсе — на 1,66 рубля.
Источник: 1prime.ru.