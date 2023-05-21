Не радуйтесь понижению доллара: курс американской валюты на самом деле повышается

Последние торги Мосбиржи завершились снижением курса доллара на 22 копейки. К закрытию американская валюта стоила 80 рублей.

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Кое-кто стал потирать руки, радуясь, что рубль восторжествовал. Однако пока хлопать в ладоши рано. Это всего лишь отклонение от стабильного поведения доллара, который на самом деле за неделю больше прибавил, чем потерял.