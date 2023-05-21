Опытные хозяйки никогда не хранят помидоры в холодильнике – все дело в температуре

Далеко не все знают, что помидорам в холодильнике не место.
Несмотря на то, что томаты относятся к скоропортящимся продуктам, их лучше не убирать в холодильник.
Все дело в том, что при воздействии холода помидоры теряют свои вкусовые качества.
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Из-за хранения в холодильнике у томатов может прекратиться выработка специальных ферментов. Именно они придают помидору сладковатый вкус и насыщенный аромат.
А еще низкие температуры могут разрушать клетки томата. И тогда овощ начнет портится в холодильнике быстрее, чем в сухом и теплом месте. Об этом рассказали в belnovosti.by.
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