Опытные хозяйки никогда не хранят помидоры в холодильнике – все дело в температуре

Далеко не все знают, что помидорам в холодильнике не место.

Несмотря на то, что томаты относятся к скоропортящимся продуктам, их лучше не убирать в холодильник.

Все дело в том, что при воздействии холода помидоры теряют свои вкусовые качества.

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Из-за хранения в холодильнике у томатов может прекратиться выработка специальных ферментов. Именно они придают помидору сладковатый вкус и насыщенный аромат.