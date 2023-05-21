Как быстро и качественно почистить ковер при помощи пены для бритья: проще не бывает

При помощи пены для бриться можно быстро и качественно привести в порядок грязный ковер.
Запомните этот метод, ведь далеко не всегда в доме есть специальное чистящее средство, а вот пролить чай или кофе на покрытие люди способны в любой момент.
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Кроме того, пена для бриться создана специально для контакта с кожей, а значит она воздействует на человека более деликатно, чем моющая химия.
Нанесите пену для бритья на грязное место ковра, распределите, оставьте пятно пропитываться, удалите тряпкой или щеткой, промойте чистой водой.
Источник: Telegram-канал «Горничная».