Как быстро и качественно почистить ковер при помощи пены для бритья: проще не бывает

При помощи пены для бриться можно быстро и качественно привести в порядок грязный ковер.

Запомните этот метод, ведь далеко не всегда в доме есть специальное чистящее средство, а вот пролить чай или кофе на покрытие люди способны в любой момент.

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Кроме того, пена для бриться создана специально для контакта с кожей, а значит она воздействует на человека более деликатно, чем моющая химия.