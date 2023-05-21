Специалист рассказал, как вложить деньги на один-два года и забрать с этого максимум

Стало известно, что является лучшим инструментом для приумножения собственного богатства.

Специалист посоветовал обратить внимание на облигации федерального займа. Могут одобрить около 10% годовых, в банках – максимум 7%.

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«Вложиться в ОФЗ лучше на горизонте одного года или двух лет. Хоть 10-летние бумаги сейчас и торгуются в районе 10,5% годовых, если их ставка начнет снижаться, то эти бумаги могут вырасти в цене на 20%. Если же они не вырастут, вкладчику придется остаться в облигациях чуть подольше», – процитировали Калугина в URA.RU.