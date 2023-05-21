Наживаются на незнании: в предверии ЕГЭ и ОГЭ появляются мошенники

ЕГЭ. Фото: Global Look Press 

За небольшую плату нарушители готовы отдать школьникам ответы на вопросы из экзамена. Однако это просто обман.

Эксперты заявили, что выпускникам девятых и одиннадцатых классов стоит быть аккуратнее и не покупать решенные варианты ЕГЭ и ОГЭ.

Специалисты напоминают, что так мошенники наживаются на нервничающих школьниках и их родителях. На самом деле ни у кого на руках не может быть правильных ответов на экзамен.

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«Все задания создаются весьма ограниченной группой лиц, которая подписывает специальное соглашение о неразглашении информации. Они придумывают задачи в специальном помещении, а перед этим у экспертов изымают все средства связи, а также ведут наблюдение за ними», – отметили в vm.ru.

Напомним, ранее сообщили, что пособия по уходу за ребенком увеличатся.

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