Наживаются на незнании: в предверии ЕГЭ и ОГЭ появляются мошенники

Эксперты заявили, что выпускникам девятых и одиннадцатых классов стоит быть аккуратнее и не покупать решенные варианты ЕГЭ и ОГЭ.
Специалисты напоминают, что так мошенники наживаются на нервничающих школьниках и их родителях. На самом деле ни у кого на руках не может быть правильных ответов на экзамен.
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«Все задания создаются весьма ограниченной группой лиц, которая подписывает специальное соглашение о неразглашении информации. Они придумывают задачи в специальном помещении, а перед этим у экспертов изымают все средства связи, а также ведут наблюдение за ними», – отметили в vm.ru.
Напомним, ранее сообщили, что пособия по уходу за ребенком увеличатся.