Наживаются на незнании: в предверии ЕГЭ и ОГЭ появляются мошенники

Эксперты заявили, что выпускникам девятых и одиннадцатых классов стоит быть аккуратнее и не покупать решенные варианты ЕГЭ и ОГЭ.

Специалисты напоминают, что так мошенники наживаются на нервничающих школьниках и их родителях. На самом деле ни у кого на руках не может быть правильных ответов на экзамен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».