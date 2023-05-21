Удастся вырастить королевский урожай болгарского перца – что требуется для этого

Болгарский перец. Фото: Global Look Press 

Эксперты дали рекомендации по выращиванию овоща.

Несмотря на привередливость, дачники не обходят стороной такую культуру, как болгарский перец.

Эксперты отмечают, что для богатого урожая этого овоща необходимо подкармливать его азотными удобрениями.

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Благодаря азотным подкормкам перец может укрепить свои корни и наращивать листву.

Чтобы перец хорошо плодоносил, вносят и калийно-фосфорные удобрения в почву. Делать это нужно, когда на кустах появится завязь. Еще такое удобрение защитит культуру от вершинной гнили. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стало известно, какое удобрение не нужно использовать в саду.

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