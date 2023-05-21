Удастся вырастить королевский урожай болгарского перца – что требуется для этого

Чтобы перец хорошо плодоносил, вносят и калийно-фосфорные удобрения в почву. Делать это нужно, когда на кустах появится завязь. Еще такое удобрение защитит культуру от вершинной гнили. Об этом рассказали в belnovosti.by.

Напомним, ранее стало известно, какое удобрение не нужно использовать в саду.