Удастся вырастить королевский урожай болгарского перца – что требуется для этого

Несмотря на привередливость, дачники не обходят стороной такую культуру, как болгарский перец.
Эксперты отмечают, что для богатого урожая этого овоща необходимо подкармливать его азотными удобрениями.
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Благодаря азотным подкормкам перец может укрепить свои корни и наращивать листву.
Чтобы перец хорошо плодоносил, вносят и калийно-фосфорные удобрения в почву. Делать это нужно, когда на кустах появится завязь. Еще такое удобрение защитит культуру от вершинной гнили. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее стало известно, какое удобрение не нужно использовать в саду.