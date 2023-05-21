«Стоит ориентироваться на самые яркие»: названы модные цвета купальников в этом году

Стало известно, какие купальники по цвету окажутся актуальными в этом сезоне.

Специалисты отметили, что невероятно яркие цвета будут самыми востребованными. Оттенки «вырви глаз» на бикини в стиле нулевых покажут, что вы следите за трендами.

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