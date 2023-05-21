«Стоит ориентироваться на самые яркие»: названы модные цвета купальников в этом году

Стало известно, какие купальники по цвету окажутся актуальными в этом сезоне.
Специалисты отметили, что невероятно яркие цвета будут самыми востребованными. Оттенки «вырви глаз» на бикини в стиле нулевых покажут, что вы следите за трендами.
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«Топ модных трендов возглавили миниатюрные бикини в духе нулевых с плавками на завязках, треугольными или «перевернутыми» бра. Последние уже давно стали самостоятельной деталью образа: инфлюенсеры носят их вместо топов, добавляя к джинсам и объемным пиджакам», – цитируют специалистов в Газета.Ru.
«В выборе оттенков стоит ориентироваться на самые яркие: от ультрафиолета до лаймового зеленого. Не проигрывают и принты, в частности, полихромные абстракции и цветочные», – заключили специалисты.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как нужно подбирать купальник женщинам старше 45 лет.