«Много фосфора и калия»: специалист рассказал, какие удобрения нужны растениям в огороде

Стало известно, какие подкормки для культурных растений будут легкими в приготовлении, но действенными в применении.
Оказалось, обыкновенная зола может увеличить ваш урожай в разы.
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«Самое распространенное, многовековое удобрение – это зола, в которой много фосфора и калия. Это идеальное удобрение для таких культур, как перец и картофель. Нужно замочить золу, сделать из нее раствор в пропорции 1:10 и трое-четверо суток поливать им растения», – отмети эксперт в беседе с vnimanie.pro.
А еще специалист советовал использовать скошенную траву с ботвой. Необходимо замочить их в пропорции 1:10. Затем накрыть пленкой и оставить на две недели.
Напомним, ранее стали известны лучшие подкормки для вишни.