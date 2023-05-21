«С нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс.»: пособия по уходу за ребенком увеличатся

Пособие по уходу за ребенком станет больше.
Выплаты на детей будут увеличены до 49 тысяч рублей. И произойдет это уже в следующем году.
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«В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс.», – процитировали Антона Котикова в iz.ru.
К слову, к 2025 году размер пособия может достичь отметки в 66 тыс. рублей.
«Система <...> социального фонда начала бесперебойно работать с 1 января 2023 года. Теперь граждане могут получать все федеральные меры поддержки по принципу одного окна», – добавил эксперт.
Напомним, ранее в Госдуме объяснили, почему не стоит ставить в огороде садового гнома.