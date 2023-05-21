Всего лишь две подкормки: вишня будет обильно плодоносить весь сезон

Эксперты рассказали, какие подкормки нужны вишне.

Если позаботиться о растении весной, то летом будет богатый урожай.

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Важно приготовить кальциевую селитру и борную кислоту в качестве основы для подкормки вишни.

Первое удобрение необходимо на этапе цветения. Для его приготовления берут 1,5 столовые ложки кальциевой селитры и размешивают ее в десяти литрах воды. Раствор вносят под корень.