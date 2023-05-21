Этим людям важно оберегать себя 21 мая: астрологи предупредили два знака

Стало известно, кому из знаков звезды приготовили неприятный сюрприз в воскресенье, 21 мая.
Оказалось, что два представителя водной стихии будут в непростом положении.
«Рак, по крайней мере один из ваших сегодняшних собеседников будет говорить неправду», – отметили эксперты по гороскопам.
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«Скорпион, вам будет брошен вызов, который будет трудно проигнорировать», – заключили астрологи в беседе с mir24.tv.
Напомним, ранее астролог рекомендовала забыть о негативе на период с 21 по 22 мая.