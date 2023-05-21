Этим людям важно оберегать себя 21 мая: астрологи предупредили два знака

Звездное небо. Фото: Global Look Press 

Воскресенье окажется благоприятным не для всех.

Стало известно, кому из знаков звезды приготовили неприятный сюрприз в воскресенье, 21 мая.

Оказалось, что два представителя водной стихии будут в непростом положении.

«Рак, по крайней мере один из ваших сегодняшних собеседников будет говорить неправду», – отметили эксперты по гороскопам. 

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«Скорпион, вам будет брошен вызов, который будет трудно проигнорировать», – заключили астрологи в беседе с mir24.tv.

Напомним, ранее астролог рекомендовала забыть о негативе на период с 21 по 22 мая. 

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