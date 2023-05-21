Этим людям важно оберегать себя 21 мая: астрологи предупредили два знака

Стало известно, кому из знаков звезды приготовили неприятный сюрприз в воскресенье, 21 мая.

Оказалось, что два представителя водной стихии будут в непростом положении.

«Рак, по крайней мере один из ваших сегодняшних собеседников будет говорить неправду», – отметили эксперты по гороскопам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».